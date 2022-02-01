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Зальцбург - Бавария 16 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
16 февраля 2022, среда. 23:00 МСК. Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
Ред Булл Зальцбург Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Бавария, которое состоится 16 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйсле
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмёллер (и.о.)
История личных встреч
25.11.2020 Лига чемпионов Группа A. Тур 4 Бавария3 : 1Ред Булл Зальцбург
03.11.2020 Лига чемпионов Группа A. Тур 3 Ред Булл Зальцбург2 : 6Бавария
Текстовая трансляция
0'
КанадаПриветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A08
 ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ
Реал Мадрид
15.02
Реал Мадрид
ПСЖ
09.03
0
0
0
0
A02
 Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг
Манчестер Сити
15.02
Манчестер Сити
Спортинг
09.03
0
0
0
0
A07
 Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М
Ливерпуль
16.02
Ливерпуль
Интер М
08.03
0
0
0
0
A01
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург
Бавария
16.02
Бавария
Ред Булл Зальцбург
08.03
0
0
0
0
A06
 Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал
Ювентус
22.02
Ювентус
Вильярреал
16.03
0
0
0
0
A04
 Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси
Лилль
22.02
Лилль
Челси
16.03
0
0
0
0
A05
 Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М
Манчестер Юнайтед
23.02
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
15.03
0
0
0
0
A03
 Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика
Аякс
23.02
Аякс
Бенфика
15.03
0
0
0
0

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