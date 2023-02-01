Милан - Тоттенхэм 14 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
14 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 14 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Антонио Конте
История личных встреч
|01.08.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 0
|05.08.2015
|Ауди Кап
|За 3-е место
|2 : 0
|09.03.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 0
|15.02.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан14.02
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур08.03
Милан
0
0
0
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ14.02
Бавария
Бавария08.03
ПСЖ
0
0
0
0
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д15.02
Челси
Челси07.03
Боруссия Д
0
0
0
0
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге15.02
Бенфика
Бенфика07.03
Брюгге
0
0
0
0
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф21.02
Наполи
Наполи15.03
Айнтрахт Ф
0
0
0
0
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль21.02
Реал Мадрид
Реал Мадрид15.03
Ливерпуль
0
0
0
0
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М22.02
Порту
Порту14.03
Интер М
0
0
0
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг22.02
Манчестер Сити
Манчестер Сити14.03
РБ Лейпциг
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|10.06