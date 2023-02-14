Айнтрахт - Наполи 21 Февраля прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
21 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Наполи, которое состоится 21 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Наполи
Неаполь, Италия
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Лучано Спаллетти
Текстовая трансляция
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Ностальгируем по временам, когда ЦСКА с «Зенитом» привозили домой еврокубки, а наша страна опережала Италию с Германией. Россия падает в таблице коэффициентов УЕФА. А помните, как мы залетали в топ-5?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Айнтрахт» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур08.03
Милан
1
0
1
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ0 : 1
Бавария
Бавария08.03
ПСЖ
0
1
0
1
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д1 : 0
Челси
Челси07.03
Боруссия Д
1
0
1
0
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге0 : 2
Бенфика
Бенфика07.03
Брюгге
0
1
0
2
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф21.02
Наполи
Наполи15.03
Айнтрахт Ф
0
0
0
0
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль21.02
Реал Мадрид
Реал Мадрид15.03
Ливерпуль
0
0
0
0
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М22.02
Порту
Порту14.03
Интер М
0
0
0
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг22.02
Манчестер Сити
Манчестер Сити14.03
РБ Лейпциг
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|10.06