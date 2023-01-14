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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
05 Марта 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которое состоится 05 Марта 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      НидерландыЭрик тен Хаг
      История личных встреч
      22.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед2 : 1Ливерпуль
      12.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Ливерпуль
      19.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ливерпуль4 : 0Манчестер Юнайтед
      24.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед0 : 5Ливерпуль
      13.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед2 : 4Ливерпуль
      24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 2Ливерпуль
      17.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
      19.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль2 : 0Манчестер Юнайтед
      20.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
      24.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Юнайтед0 : 0Ливерпуль
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал25 19 3 3 56-23 60 80.0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити25 17 4 4 64-25 55 73.3
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед24 15 4 5 41-28 49 68.1
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур25 14 3 8 46-35 45 60.0
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед23 10 11 2 35-15 41 59.4
      6 Ливерпуль24 11 6 7 40-28 39 54.2
      7 Фулхэм25 11 6 8 36-31 39 52.0
      8 Брайтон энд Хоув Альбион22 10 5 7 39-29 35 53.0
      9 Брентфорд23 8 11 4 37-30 35 50.7
      10 Челси24 8 7 9 23-25 31 43.1
      11 Астон Вилла24 9 4 11 30-38 31 43.1
      12 Кристал Пэлас24 6 9 9 21-31 27 37.5
      13 Ноттингем Форест24 6 7 11 18-42 25 34.7
      14 Лестер Сити24 7 3 14 36-42 24 33.3
      15 Вулверхэмптон25 6 6 13 18-35 24 32.0
      16 Вест Хэм Юнайтед24 6 5 13 23-29 23 31.9
      17 Лидс Юнайтед24 5 7 12 29-39 22 30.6
      18
      Зона вылета
      		Эвертон25 5 6 14 17-36 21 28.0
      19
      Зона вылета
      		Борнмут24 5 6 13 22-48 21 29.2
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон24 5 3 16 19-41 18 25.0

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