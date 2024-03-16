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Майнц - Бохум 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
16 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Майнц
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бохум, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Бохум
Бохум
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
19ФранциязщАнтони Каси
30ШвейцариязщСильван Видмер
2АвстриязщФилипп Мвене
31ГерманияпзДоминик Кор
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
18ГерманияпзНадим Амири
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
43ГерманиянпБраян Груда
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
1ГерманияврМануэль Риман
4СербиязщЭрхан Машович
32ГерманиязщМаксимилиан Виттек
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
20УкраиназщИван Ордец
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
5Бразилиязщ Бернардо
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
7АвстрияпзКевин Штёгер
11ЯпониянпТакума Асано
29ГерманиянпМориц Брошински
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
27.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБохум2 : 2Майнц
28.01.2023Германия - Бундеслига18-й турМайнц5 : 2Бохум
06.08.2022Германия - Бундеслига1-й турБохум1 : 2Майнц
18.01.2022Кубок Германии1/8 финалаБохум3 : 1Майнц
15.01.2022Германия - Бундеслига19-й турМайнц1 : 0Бохум
21.08.2021Германия - Бундеслига2-й турБохум2 : 0Майнц
23.12.2020Кубок Германии2-й раундМайнц2 : 2 0 : 3Бохум
20.02.2010Германия - Бундеслига23-й турМайнц0 : 0Бохум
19.09.2009Германия - Бундеслига6-й турБохум2 : 3Майнц
27.01.2007Германия - Бундеслига18-й турБохум0 : 1Майнц
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур8 : 1Майнц
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турМайнц1 : 1
23.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 1Майнц
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турМайнц1 : 0
11.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур3 : 1Майнц
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБохум1 : 2
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турБохум1 : 4
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур5 : 2Бохум
18.02.2024Германия - Бундеслига22-й турБохум3 : 2
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур1 : 1Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2567
2
Лига чемпионов
Бавария2557
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2546
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2540
7 Хоффенхайм2533
8 Фрайбург2533
9 Аугсбург2532
10 Вердер2530
11 Хайденхайм2528
12 Боруссия М2527
13 Вольфсбург2525
14 Унион2525
15 Бохум2525
16 Кёльн2518
17
Зона вылета
Майнц2516
18
Зона вылета
Дармштадт 982513

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