Майнц - Бохум 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
16 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бохум, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Бохум
Бохум
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|19
|зщ
|Антони Каси
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|31
|пз
|Доминик Кор
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|18
|пз
|Надим Амири
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Мануэль Риман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|29
|нп
|Мориц Брошински
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Томас Леч
История личных встреч
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|5 : 2
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 0 : 3
|20.02.2010
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|19.09.2009
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 3
|27.01.2007
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 2
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|25
|67
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|40
|7
|Хоффенхайм
|25
|33
|8
|Фрайбург
|25
|33
|9
|Аугсбург
|25
|32
|10
|Вердер
|25
|30
|11
|Хайденхайм
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|27
|13
|Вольфсбург
|25
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|25
|25
|16
|Кёльн
|25
|18
| 17
Зона вылета
|Майнц
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|25
|13