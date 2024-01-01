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Тоттенхэм - Арсенал 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Арсенал, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Арсенал
Лондон
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
18 Япония зщ Такэхиро Томиясу
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
29 Германия пз Кай Хаверц
19 Бельгия нп Леандро Троссард
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Испания Микель Артета
История личных встреч
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Арсенал
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Арсенал
26.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
14.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Арсенал
12.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Арсенал
01.09.2019 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 3 : 0Тоттенхэм Хотспур
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал5 : 0
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 0 : 2Арсенал
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0Арсенал
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Арсенал0 : 2
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 35-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3376
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Манчестер Юнайтед3454
7 Ньюкасл Юнайтед3453
8 Вест Хэм Юнайтед3549
9 Челси3247
10 Вулверхэмптон3546
11 Борнмут3445
12 Брайтон энд Хоув Альбион3344
13 Фулхэм3543
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3536
16 Брентфорд3535
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3525
19
Зона вылета
Бёрнли3524
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3516

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