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ЦСКА - Спартак М 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
25 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
ЦСКА
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Спартак М, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
Босния и ГерцеговинаВладимир Слишкович (и.о.)
История личных встреч
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турСпартак М2 : 2ЦСКА
21.05.2023МИР Российская Премьер-лига28-й турСпартак М2 : 1ЦСКА
16.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турЦСКА2 : 2Спартак М
20.04.2022Кубок России1/4 финалаЦСКА0 : 1Спартак М
26.02.2022Россия - Премьер-Лига19-й турСпартак М0 : 2ЦСКА
20.09.2021Россия - Премьер-Лига8-й турЦСКА1 : 0Спартак М
25.04.2021Россия - Премьер-Лига27-й турСпартак М1 : 0ЦСКА
13.09.2020Россия - Премьер-Лига7-й турЦСКА3 : 1Спартак М
30.06.2020Россия - Премьер-Лига25-й турЦСКА2 : 0Спартак М
04.03.2020Кубок России1/4 финалаСпартак М3 : 2 ДВЦСКА
20.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й турЦСКА1 : 2
19.04.2024Россия - МФЛ6-й турЦСКА3 : 1
16.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)ЦСКА2 : 0
13.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й тур3 : 3ЦСКА
12.04.2024Россия - МФЛ5-й тур0 : 1ЦСКА
21.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й тур1 : 5Спартак М
19.04.2024Россия - МФЛ6-й тур3 : 1Спартак М
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)0 : 0Спартак М
13.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й тур1 : 0Спартак М
12.04.2024Россия - МФЛ5-й турСпартак М3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2550
2 Краснодар2549
3 Динамо М2544
4 Локомотив М2541
5 Спартак М2438
6 ЦСКА2437
7 Крылья Советов2436
8 Рубин2536
9 Ростов2434
10 Пари Нижний Новгород2528
11 Факел2426
12 Оренбург2526
13 Урал2424
14 Балтика2523
15
Зона вылета
Ахмат2423
16
Зона вылета
Сочи2419

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