Аталанта - Фиорентина 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
15 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Фиорентина, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фиорентина
Флоренция
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|22
|пз
|Маттео Руджери
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
|43
|вр
|Давид де Хеа
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|6
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|2
|зщ
|Додо
|32
|пз
|Данило Катальди
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|21
|пз
|Робин Госенс
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|17.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 3
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 3
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|14.08.2024
|Суперкубок УЕФА — 2024
|Финал
|2 : 0
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 3
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|8
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Верона
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эмполи
|4
|6
|7
|Наполи
|3
|6
|8
|Лацио
|3
|4
|9
|Парма
|3
|4
|10
|Дженоа
|3
|4
|11
|Аталанта
|3
|3
|12
|Фиорентина
|3
|3
|13
|Болонья
|4
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|2
|16
|Рома
|3
|2
|17
|Комо
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Милан
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Монца
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|3
|1