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Аталанта - Фиорентина 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
15 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Аталанта
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Фиорентина, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фиорентина
Флоренция
29ИталияврМарко Карнесекки
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ШвециязщИсак Хин
16ИталиязщРауль Белланова
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
22ИталияпзМаттео Руджери
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
32ИталиянпМатео Ретеги
43ИспанияврДавид де Хеа
28АргентиназщЛукас Куарта
6ИталиязщЛука Раньери
3ИталиязщКристиано Бираги
2Бразилиязщ Додо
32ИталияпзДанило Катальди
8ИталияпзРоландо Мандрагора
21ГерманияпзРобин Госенс
23ИталияпзАндреа Кольпани
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
02.06.2024Италия - Серия А29-й турАталанта2 : 3Фиорентина
24.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчАталанта4 : 1Фиорентина
03.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчФиорентина1 : 0Аталанта
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФиорентина3 : 2Аталанта
17.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турФиорентина1 : 1Аталанта
02.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турАталанта1 : 0Фиорентина
20.02.2022Италия - Серия А26-й турФиорентина1 : 0Аталанта
10.02.2022Кубок Италии1/4 финалаАталанта2 : 3Фиорентина
11.09.2021Италия - Серия А3-й турАталанта1 : 2Фиорентина
11.04.2021Италия - Серия А30-й турФиорентина2 : 3Аталанта
30.08.2024Италия — Серия А3-й тур4 : 0Аталанта
25.08.2024Италия — Серия А2-й тур2 : 1Аталанта
19.08.2024Италия — Серия А1-й тур0 : 4Аталанта
14.08.2024Суперкубок УЕФА — 2024Финал2 : 0Аталанта
09.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 0Аталанта
01.09.2024Италия — Серия А3-й турФиорентина2 : 2
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1 4 : 5Фиорентина
25.08.2024Италия — Серия А2-й турФиорентина0 : 0
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчФиорентина3 : 3
17.08.2024Италия — Серия А1-й тур1 : 1Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус48
2
Лига чемпионов
Интер М37
3
Лига чемпионов
Торино37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Верона36
6
Квалификация Лиги конференций
Эмполи46
7 Наполи36
8 Лацио34
9 Парма34
10 Дженоа34
11 Аталанта33
12 Фиорентина33
13 Болонья43
14 Лечче33
15 Кальяри32
16 Рома32
17 Комо42
18
Зона вылета
Милан32
19
Зона вылета
Монца32
20
Зона вылета
Венеция31

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