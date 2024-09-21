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Лечче - Парма 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
21 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Лечче
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Парма, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Парма
Парма
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
20 Албания пз Юльбер Рамадани
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
5 Албания пз Медон Бериша
3 Хорватия нп Анте Ребич
9 Черногория нп Никола Крстович
31 Япония вр Дзион Судзуки
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
26 Франция зщ Войо Кулибали
10 Испания пз Адриан Бернабе
27 Бразилия пз Эрнани
98 Румыния пз Деннис Ман
19 Швейцария пз Симон Зом
22 Италия нп Маттео Канчелльери
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Фабио Пеккья
История личных встреч
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Лечче2 : 4Парма
19.03.2022 Италия - Серия B Серия B. 31-й тур Парма0 : 0Лечче
07.11.2021 Италия - Серия B Серия B. 12-й тур Лечче4 : 0Парма
15.08.2021 Кубок Италии 1-й раунд Парма1 : 3Лечче
02.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Лечче3 : 4Парма
13.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Парма2 : 0Лечче
29.04.2012 Италия - Серия А 35-й тур Лечче1 : 2Парма
18.12.2011 Италия - Серия А 16-й тур Парма3 : 3Лечче
02.02.2011 Италия - Серия А 23-й тур Парма0 : 1Лечче
22.09.2010 Италия - Серия А 4-й тур Лечче1 : 1Парма
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 0Лечче
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Лечче1 : 0
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 0Лечче
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Лечче0 : 4
12.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Лечче2 : 1
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Парма2 : 3
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 2 : 1Парма
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Парма2 : 1
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Парма1 : 1
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Парма0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Удинезе410
2
Лига чемпионов
Наполи49
3
Лига чемпионов
Эмполи59
4
Лига чемпионов
Интер М48
5
Лига Европы
Ювентус48
6
Квалификация Лиги конференций
Торино48
7 Лацио47
8 Верона46
9 Аталанта46
10 Милан45
11 Дженоа45
12 Парма44
13 Лечче44
14 Фиорентина43
15 Монца43
16 Рома43
17 Болонья43
18
Зона вылета
Комо42
19
Зона вылета
Кальяри52
20
Зона вылета
Венеция41

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