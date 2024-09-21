Лечче - Парма 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
21 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Парма, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Парма
Парма
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|5
|пз
|Медон Бериша
|3
|нп
|Анте Ребич
|9
|нп
|Никола Крстович
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|27
|пз
|Эрнани
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Лука Готти
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 12-й тур
|4 : 0
|15.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 3
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 4
|13.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|29.04.2012
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|18.12.2011
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 3
|02.02.2011
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|22.09.2010
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 1
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Удинезе
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Эмполи
|5
|9
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Торино
|4
|8
|7
|Лацио
|4
|7
|8
|Верона
|4
|6
|9
|Аталанта
|4
|6
|10
|Милан
|4
|5
|11
|Дженоа
|4
|5
|12
|Парма
|4
|4
|13
|Лечче
|4
|4
|14
|Фиорентина
|4
|3
|15
|Монца
|4
|3
|16
|Рома
|4
|3
|17
|Болонья
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|1