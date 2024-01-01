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Хераклес - Аякс 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
20 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Хераклес
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Аякс, которое состоится 20 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Аякс
Амстердам
1НидерландыврFabian de Keijzer
2НидерландызщМимейрхел Бенита
4НидерландызщДамон Мирани
12НидерландызщРубен Роскен
14БельгияпзБрайан Де Кеерсмакер
26НидерландыпзДаниел ван Кам
8ГерманияпзМарио Энгельс
10НидерландыпзShiloh Zand
19КанадапзLuka Kulenović
24СловакиянпIvan Mesik
29ИзраильнпСуф Подгоряну
22НидерландыврРемко Пасвер
2НидерландызщДевайн Ренш
37ХорватиязщЙосип Шутало
24ИталиязщДаниэле Ругани
4НидерландызщЙоррел Хато
21НидерландыпзБранко ван ден Бомен
18НидерландыпзДави Классен
8НидерландыпзКеннет Тейлор
20Буркина-ФасонпБертран Траоре
9НидерландынпБрайан Бробби
11БельгиянпМика Годтс
Главные тренеры
НидерландыЭрвин ван де Лои
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
27.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турХераклес2 : 4Аякс
12.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАякс4 : 1Хераклес
06.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турАякс3 : 0Хераклес
30.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турХераклес0 : 0Аякс
13.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турХераклес0 : 2Аякс
22.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турАякс5 : 0Хераклес
23.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХераклес1 : 0Аякс
23.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турАякс4 : 1Хераклес
09.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турХераклес1 : 0Аякс
11.08.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАякс1 : 1Хераклес
06.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й тур4 : 1Хераклес
27.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турХераклес2 : 1
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 2Хераклес
15.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турХераклес0 : 0
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 0Хераклес
06.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турАякс3 : 1
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 1Аякс
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур0 : 2Аякс
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турАякс4 : 0
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 1Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен927
2
Лига чемпионов
Утрехт719
3
Квалификация Лиги чемпионов
АЗ Алкмар916
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте814
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд713
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс813
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
9 Спарта911
10 Фортуна810
11 Гронинген89
12 Хераклес89
13 НАК Бреда89
14 ПЕК Зволле88
15 Херенвен88
16
Стыковая зона
НЕК Неймеген87
17
Зона вылета
Алмере Сити93
18
Зона вылета
Валвейк80

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