Хераклес - Аякс 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
20 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Аякс, которое состоится 20 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|19
|пз
|Luka Kulenović
|24
|нп
|Ivan Mesik
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|27.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 4
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 1
|06.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|30.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|22.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|5 : 0
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|4 : 1
|09.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|11.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|4 : 1
|27.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|7
|19
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|8
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
|9
|Спарта
|9
|11
|10
|Фортуна
|8
|10
|11
|Гронинген
|8
|9
|12
|Хераклес
|8
|9
|13
|НАК Бреда
|8
|9
|14
|ПЕК Зволле
|8
|8
|15
|Херенвен
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|НЕК Неймеген
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|9
|3
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|8
|0