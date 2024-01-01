03:05 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 10 ноября
Свернуть список

Ислочь - Торпедо-БелАЗ 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
10 Ноября 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Ислочь
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Ислочь
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1 ДВИслочь
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Ислочь1 : 0Торпедо-БелАЗ
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Ислочь1 : 2Торпедо-БелАЗ
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Ислочь
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Ислочь3 : 0Торпедо-БелАЗ
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Торпедо-БелАЗ1 : 0Ислочь
16.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Ислочь
25.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь0 : 0Торпедо-БелАЗ
15.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 3Ислочь
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 0Ислочь
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Ислочь3 : 0
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Ислочь
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Ислочь3 : 2
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 0Ислочь
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 1
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2562
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2760
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2652
4 Динамо-Брест2848
5 Витебск2844
6 Гомель2740
7 БАТЭ2837
8 Слуцк2836
9 Ислочь2735
10 Славия-Мозырь2834
11 Арсенал2834
12 Сморгонь2728
13 Минск2828
14 Нафтан2822
15
Зона вылета
Днепр М2815
16
Зона вылета
Шахтёр С272

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close