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Престон Норт Энд - Лидс Юнайтед 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
14 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Престон Норт Энд
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Лидс Юнайтед, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
21.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Престон Норт Энд
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Престон Норт Энд2 : 1Лидс Юнайтед
26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Престон Норт Энд
22.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд1 : 1Лидс Юнайтед
09.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Престон Норт Энд0 : 2Лидс Юнайтед
18.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Престон Норт Энд
28.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Лидс Юнайтед0 : 2Престон Норт Энд
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Престон Норт Энд3 : 1Лидс Юнайтед
12.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Престон Норт Энд
08.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Престон Норт Энд
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 2Престон Норт Энд
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Престон Норт Энд1 : 1
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Престон Норт Энд1 : 1
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
24.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 3 : 4Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2042
2
Повышение
Лидс Юнайтед2041
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2032
7 Мидлсбро2031
8 Уотфорд1931
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1925
14 Престон Норт Энд2022
15 Лутон Таун2022
16 Ковентри Сити2021
17 Дерби Каунти2021
18 Сток Сити2021
19 Куинз Парк Рейнджерс2021
20 Оксфорд Юнайтед1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити2016

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