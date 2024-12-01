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Бёрнли - Сток Сити 01 Января прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
01 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Бёрнли
Сток Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Сток Сити, которое состоится 01 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турСток Сити0 : 2Бёрнли
30.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турСток Сити0 : 1Бёрнли
05.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБёрнли1 : 1Сток Сити
22.04.2018Англия - Премьер-лига35-й турСток Сити1 : 1Бёрнли
12.12.2017Англия - Премьер-лига17-й турБёрнли1 : 0Сток Сити
04.04.2017Англия - Премьер-лига31-й турБёрнли1 : 0Сток Сити
03.12.2016Англия - Премьер-лига14-й турСток Сити2 : 0Бёрнли
16.05.2015Англия - Премьер-лига37-й турБёрнли0 : 0Сток Сити
22.11.2014Англия - Премьер-лига12-й турСток Сити1 : 2Бёрнли
10.03.2010Англия - Премьер-лига21-й турБёрнли1 : 1Сток Сити
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 0Бёрнли
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур0 : 2Бёрнли
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турБёрнли2 : 1
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур1 : 2Бёрнли
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турБёрнли0 : 0
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турСток Сити1 : 0
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турСток Сити0 : 2
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 0Сток Сити
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турСток Сити2 : 2
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур2 : 1Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

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