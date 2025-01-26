Ланс - Анже 26 Января прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
26 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Анже, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Анже
Анже
|16
|вр
|Эрве Коффи
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|19
|пз
|Годюэн Куалипу
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
|Александр Дюжо
История личных встреч
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|18.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 0
|05.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|26.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 3
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|18
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|19
|32
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|18
|29
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Страсбург
|19
|27
|9
|Тулуза
|18
|25
|10
|Брест
|18
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Анже
|18
|22
|13
|Реймс
|18
|21
|14
|Сент-Этьен
|19
|18
|15
|Ренн
|19
|17
| 16
Стыковая зона
|Нант
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Гавр
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12