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Ланс - Анже 26 Января прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
26 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Ланс
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Анже, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Анже
Анже
16Буркина-ФасоврЭрве Коффи
20ФранциязщМаланг Сарр
24ФранциязщЖонатан Гради
14АргентиназщФакундо Медина
29ПольшазщПшемыслав Франковски
3КолумбиязщДейвер Мачадо
28ФранцияпзАдриен Томассон
18ФранцияпзАнди Диуф
19ФранцияпзГодюэн Куалипу
7ФранциянпФлорьян Сотока
8АнголанпМбала Н'Зола
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
21ФранциязщЖордан Лефор
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпЭстебан Леполь
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
БельгияЭдвард Стилл
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
18.08.2024Франция — Лига 11-й турАнже0 : 1Ланс
18.03.2023Франция - Лига 128-й турЛанс3 : 0Анже
05.11.2022Франция - Лига 114-й турАнже1 : 2Ланс
27.02.2022Франция - Лига 126-й турАнже1 : 2Ланс
26.11.2021Франция - Лига 115-й турЛанс2 : 2Анже
28.02.2021Франция - Лига 127-й турАнже2 : 2Ланс
29.11.2020Франция - Лига 112-й турЛанс1 : 3Анже
18.01.2025Франция — Лига 118-й турЛанс1 : 2
12.01.2025Франция — Лига 117-й тур1 : 2Ланс
05.01.2025Франция — Лига 116-й турЛанс0 : 1
22.12.2024Кубок Франции1/32 финалаЛанс1 : 1 3 : 4
14.12.2024Франция — Лига 115-й тур2 : 2Ланс
19.01.2025Франция — Лига 118-й турАнже2 : 0
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 3Анже
12.01.2025Франция — Лига 117-й тур1 : 3Анже
05.01.2025Франция — Лига 116-й турАнже2 : 0
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 1Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1837
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1932
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1829
7 Ланс1827
8 Страсбург1927
9 Тулуза1825
10 Брест1825
11 Осер1923
12 Анже1822
13 Реймс1821
14 Сент-Этьен1918
15 Ренн1917
16
Стыковая зона
Нант1817
17
Зона вылета
Гавр1813
18
Зона вылета
Монпелье1812

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