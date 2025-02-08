Ницца - Ланс 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 18:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
08 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ланс, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Марцин Булка
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|2
|зщ
|Али Абди
|28
|пз
|Батист Сантамария
|6
|пз
|Хишем Будауи
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
|30
|вр
|Мэтью Райан
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|19
|пз
|Годюэн Куалипу
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Франк Эз
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
История личных встреч
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 0
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|31.01.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|20
|35
| 5
Лига Европы
|Ницца
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|20
|33
|7
|Брест
|21
|31
|8
|Лион
|20
|30
|9
|Страсбург
|20
|27
|10
|Тулуза
|20
|26
|11
|Осер
|20
|23
|12
|Анже
|20
|23
|13
|Реймс
|20
|22
|14
|Нант
|21
|21
|15
|Ренн
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|20
|14