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Ницца - Ланс 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 18:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
08 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ницца
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ланс, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ланс
Ланс
1 Польша вр Марцин Булка
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
92 Франция зщ Жонатан Клосс
2 Тунис зщ Али Абди
28 Франция пз Батист Сантамария
6 Алжир пз Хишем Будауи
24 Франция пз Гаэтан Лаборде
25 Франция пз Мохамед-Али Шо
29 Франция нп Эванн Гессан
30 Австралия вр Мэтью Райан
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
24 Франция зщ Жонатан Гради
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
11 Франция пз Анжело Фюльжини
19 Франция пз Годюэн Куалипу
8 Ангола нп Мбала Н'Зола
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
История личных встреч
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Ланс0 : 0Ницца
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Ланс1 : 3Ницца
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ницца2 : 0Ланс
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Ланс0 : 1Ницца
29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Ницца0 : 0Ланс
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Ланс3 : 0Ницца
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Ницца2 : 1Ланс
23.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Ланс0 : 1Ницца
23.08.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Ницца2 : 1Ланс
16.05.2015 Франция - Лига 1 37-й тур Ницца2 : 1Ланс
05.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 1Ницца
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 1Ницца
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Ницца1 : 1
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Ницца2 : 0
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 1 : 0Ницца
31.01.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 0 : 2Ланс
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Ланс1 : 0
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Ланс1 : 2
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 1 : 2Ланс
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ланс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2040
3
Лига чемпионов
Монако2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2035
5
Лига Европы
Ницца2034
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2033
7 Брест2131
8 Лион2030
9 Страсбург2027
10 Тулуза2026
11 Осер2023
12 Анже2023
13 Реймс2022
14 Нант2121
15 Ренн2020
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2018
17
Зона вылета
Монпелье2015
18
Зона вылета
Гавр2014

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