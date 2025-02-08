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Фрайбург - Хайденхайм 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
08 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Фрайбург
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хайденхайм, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
27 Германия пз Николас Хефлер
42 Япония пз Рицу Доан
34 Германия пз Мерлин Рёль
32 Италия пз Винченцо Грифо
9 Германия пз Лукас Хёлер
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
20 Германия пз Лука Кербер
3 Германия пз Ян Шёппнер
10 Германия пз Пауль Ваннер
13 Германия пз Франс Кретциг
18 Германия нп Марвин Пирингер
12 Грузия нп Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Хайденхайм0 : 3Фрайбург
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Фрайбург1 : 1Хайденхайм
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Хайденхайм3 : 2Фрайбург
08.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фрайбург2 : 0Хайденхайм
27.11.2015 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Хайденхайм1 : 2Фрайбург
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 0 : 1Фрайбург
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Фрайбург1 : 2
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 4 : 0Фрайбург
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 4 : 1Фрайбург
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Фрайбург3 : 2
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Хайденхайм1 : 2
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 1Хайденхайм
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Хайденхайм0 : 2
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 3 : 3Хайденхайм
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Хайденхайм2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2045
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2038
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2033
5
Лига Европы
Штутгарт2032
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2031
7 Боруссия М2030
8 Вердер2130
9 Фрайбург2030
10 Вольфсбург2029
11 Боруссия Д2029
12 Аугсбург2026
13 Санкт-Паули2021
14 Унион2021
15 Хоффенхайм2018
16
Стыковая зона
Хайденхайм2014
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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