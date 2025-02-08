Фрайбург - Хайденхайм 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
08 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хайденхайм, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|пз
|Рицу Доан
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|20
|пз
|Лука Кербер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|13
|пз
|Франс Кретциг
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Франк Шмидт
История личных встреч
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|08.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|27.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|4 : 0
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|20
|38
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|20
|33
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|20
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|20
|31
|7
|Боруссия М
|20
|30
|8
|Вердер
|21
|30
|9
|Фрайбург
|20
|30
|10
|Вольфсбург
|20
|29
|11
|Боруссия Д
|20
|29
|12
|Аугсбург
|20
|26
|13
|Санкт-Паули
|20
|21
|14
|Унион
|20
|21
|15
|Хоффенхайм
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|20
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|20
|10