Боруссия Д - Штутгарт 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 16:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
08 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Штутгарт, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|нп
|Карим Адейеми
|33
|вр
|Александр Нюбель
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Нико Ковач
|Нико Ковач
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|5 : 0
|08.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 5
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|17.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|20
|38
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|20
|33
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|20
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|20
|31
|7
|Боруссия М
|20
|30
|8
|Вердер
|21
|30
|9
|Фрайбург
|20
|30
|10
|Вольфсбург
|20
|29
|11
|Боруссия Д
|20
|29
|12
|Аугсбург
|20
|26
|13
|Санкт-Паули
|20
|21
|14
|Унион
|20
|21
|15
|Хоффенхайм
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|20
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|20
|10