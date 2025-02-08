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Боруссия Д - Штутгарт 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 16:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
08 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Боруссия Д
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Штутгарт, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Штутгарт
Штутгарт
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
3 Германия зщ Вальдемар Антон
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
13 Германия пз Паскаль Грос
10 Германия пз Юлиан Брандт
23 Германия пз Эмре Джан
20 Австрия пз Марсель Забитцер
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
9 Гвинея нп Серу Гирасси
27 Германия нп Карим Адейеми
33 Германия вр Александр Нюбель
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
20 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия нп Джейми Левелинг
27 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
11 Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Хорватия Нико Ковач
Хорватия Нико Ковач
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Штутгарт5 : 1Боруссия Д
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия Д0 : 1Штутгарт
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Штутгарт2 : 0Боруссия Д
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Штутгарт2 : 1Боруссия Д
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Штутгарт3 : 3Боруссия Д
22.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия Д5 : 0Штутгарт
08.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Штутгарт0 : 2Боруссия Д
20.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Боруссия Д2 : 1Штутгарт
10.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Штутгарт2 : 3Боруссия Д
12.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия Д1 : 5Штутгарт
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 2Боруссия Д
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Боруссия Д3 : 1
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Боруссия Д2 : 2
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Боруссия Д
17.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 2 : 0Боруссия Д
04.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала Штутгарт1 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Штутгарт1 : 2
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Штутгарт1 : 4
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 0Штутгарт
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 3Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2045
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2038
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2033
5
Лига Европы
Штутгарт2032
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2031
7 Боруссия М2030
8 Вердер2130
9 Фрайбург2030
10 Вольфсбург2029
11 Боруссия Д2029
12 Аугсбург2026
13 Санкт-Паули2021
14 Унион2021
15 Хоффенхайм2018
16
Стыковая зона
Хайденхайм2014
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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