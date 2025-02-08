Хоффенхайм - Унион 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Унион, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Унион
Берлин
|37
|вр
|Лука Филипп
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|35
|зщ
|Артур Шавес
|2
|зщ
|Робин Гранач
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|8
|пз
|Деннис Гайгер
|20
|пз
|Финн Оле Беккер
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|7
|пз
|Том Бишоф
|23
|нп
|Адам Гложек
|53
|нп
|Эренджан Ярдымджи
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|5
|зщ
|Данило Дуки
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|13
|пз
|Андраш Шефер
|24
|пз
|Роберт Сков
|8
|пз
|Рани Хедира
|21
|нп
|Тим Скарке
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|9
|нп
|Иван Пртаин
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 2
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|02.11.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 4
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|20
|38
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|20
|33
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|20
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|20
|31
|7
|Боруссия М
|20
|30
|8
|Вердер
|21
|30
|9
|Фрайбург
|20
|30
|10
|Вольфсбург
|20
|29
|11
|Боруссия Д
|20
|29
|12
|Аугсбург
|20
|26
|13
|Санкт-Паули
|20
|21
|14
|Унион
|20
|21
|15
|Хоффенхайм
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|20
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|20
|10