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Хоффенхайм - Унион 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Хоффенхайм
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Унион, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Унион
Берлин
37 Германия вр Лука Филипп
19 Чехия зщ Давид Юрасек
35 Бразилия зщ Артур Шавес
2 Чехия зщ Робин Гранач
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
8 Германия пз Деннис Гайгер
20 Германия пз Финн Оле Беккер
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
7 Германия пз Том Бишоф
23 Чехия нп Адам Гложек
53 Турция нп Эренджан Ярдымджи
1 Дания вр Фредерик Рённов
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
4 Португалия зщ Диогу Лейте
19 Германия зщ Яник Хаберер
13 Венгрия пз Андраш Шефер
24 Дания пз Роберт Сков
8 Германия пз Рани Хедира
21 Германия нп Тим Скарке
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
9 Хорватия нп Иван Пртаин
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Унион2 : 1Хоффенхайм
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Хоффенхайм0 : 1Унион
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Унион0 : 2Хоффенхайм
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм4 : 2Унион
21.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Унион3 : 1Хоффенхайм
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Унион2 : 1Хоффенхайм
22.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм2 : 2Унион
28.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Унион1 : 1Хоффенхайм
02.11.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм1 : 3Унион
20.06.2020 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм4 : 0Унион
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 3 : 1Хоффенхайм
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 3 : 4Хоффенхайм
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Хоффенхайм2 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Хоффенхайм2 : 3
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 1 : 3Хоффенхайм
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Унион0 : 0
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 3 : 0Унион
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Унион2 : 1
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Унион0 : 2
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 0Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2045
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2038
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2033
5
Лига Европы
Штутгарт2032
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2031
7 Боруссия М2030
8 Вердер2130
9 Фрайбург2030
10 Вольфсбург2029
11 Боруссия Д2029
12 Аугсбург2026
13 Санкт-Паули2021
14 Унион2021
15 Хоффенхайм2018
16
Стыковая зона
Хайденхайм2014
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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