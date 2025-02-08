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Ракув - ГКС Катовице 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 18:30
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
08 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Ракув
ГКС Катовице

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - ГКС Катовице, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Польша Марек Папшун
История личных встреч
03.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур ГКС Катовице0 : 1Ракув
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 0Ракув
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Ракув2 : 2
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 2 : 3Ракув
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 1
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 2Ракув
31.01.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур ГКС Катовице1 : 0
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 1ГКС Катовице
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур ГКС Катовице2 : 0
23.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0ГКС Катовице
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 4ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1941
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2038
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1937
4 Погонь2033
5 Легия1933
6 Краковия1932
7 Гурник З2031
8 Мотор1929
9 ГКС Катовице1926
10 Видзев1925
11 Пяст1925
12 Сталь2022
13 Радомяк1920
14 Корона1919
15 Заглембе Л1919
16
Зона вылета
Пуща1919
17
Зона вылета
Лехия1915
18
Зона вылета
Шлёнск1910

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