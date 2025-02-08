Ракув - ГКС Катовице 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 18:30
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
08 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - ГКС Катовице, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
|Марек Папшун
|Марек Папшун
История личных встреч
|03.08.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|0 : 1
|01.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 3
|24.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 2
|31.01.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|19
|41
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|20
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|19
|37
|4
|Погонь
|20
|33
|5
|Легия
|19
|33
|6
|Краковия
|19
|32
|7
|Гурник З
|20
|31
|8
|Мотор
|19
|29
|9
|ГКС Катовице
|19
|26
|10
|Видзев
|19
|25
|11
|Пяст
|19
|25
|12
|Сталь
|20
|22
|13
|Радомяк
|19
|20
|14
|Корона
|19
|19
|15
|Заглембе Л
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Пуща
|19
|19
| 17
Зона вылета
|Лехия
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|19
|10