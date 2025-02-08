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Хераклес - Гоу Эхед Иглс 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 17:30
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
08 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Хераклес
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
23 Финляндия зщ Юхо Талвитие
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
32 Нидерланды зщ Сем Схеперман
17 Нидерланды пз Томас Брунс
3 Германия пз Jannes Wieckhoff
26 Нидерланды пз Даниел ван Кам
29 Израиль нп Суф Подгоряну
19 Босния и Герцеговина нп Лука Куленович
1 Германия вр Лука Плогман
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Dean James
21 Нидерланды пз Enric Llansana
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
19 Финляндия пз Оливер Антман
7 Дания пз Якоб Бреум
17 Бельгия нп Матис Сюре
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 1Хераклес
15.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Хераклес2 : 0Гоу Эхед Иглс
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 0Хераклес
12.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Хераклес0 : 1Гоу Эхед Иглс
23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Хераклес1 : 1Гоу Эхед Иглс
16.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 2Хераклес
08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4Хераклес
19.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Хераклес2 : 1Гоу Эхед Иглс
17.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес1 : 0Гоу Эхед Иглс
02.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Хераклес
04.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала Хераклес2 : 0
31.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Хераклес
28.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Хераклес1 : 1
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Хераклес1 : 1
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Хераклес
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гоу Эхед Иглс3 : 1
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гоу Эхед Иглс3 : 1
10.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 3Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2150
2
Лига чемпионов
Аякс2048
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2142
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2137
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2036
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2035
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2032
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2126
9 НАК Бреда2126
10 Херенвен2125
11 НЕК Неймеген2024
12 ПЕК Зволле2124
13 Виллем II2123
14 Хераклес2121
15 Гронинген2121
16
Стыковая зона
Спарта2120
17
Зона вылета
Валвейк2114
18
Зона вылета
Алмере Сити2010

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