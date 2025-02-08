Хераклес - Гоу Эхед Иглс 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 17:30
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
08 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|39
|зщ
|Матс Ротс
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|17
|пз
|Томас Брунс
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|19
|нп
|Лука Куленович
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|21
|пз
|Enric Llansana
|8
|пз
|Эверт Линторст
|19
|пз
|Оливер Антман
|7
|пз
|Якоб Бреум
|17
|нп
|Матис Сюре
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Рене Хаке
История личных встреч
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|4 : 1
|15.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|4 : 0
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 2
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 4
|19.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|17.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 0
|02.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 3
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|31.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|28.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|21
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|21
|37
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|20
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|35
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|20
|32
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|21
|26
|9
|НАК Бреда
|21
|26
|10
|Херенвен
|21
|25
|11
|НЕК Неймеген
|20
|24
|12
|ПЕК Зволле
|21
|24
|13
|Виллем II
|21
|23
|14
|Хераклес
|21
|21
|15
|Гронинген
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|20
|10