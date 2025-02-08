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Шеффилд Юнайтед - Портсмут 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 17:00
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
08 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Шеффилд Юнайтед
Портсмут

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Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Портсмут, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Портсмут0 : 0Шеффилд Юнайтед
13.01.2007 Англия - Премьер-лига 23-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Портсмут
23.12.2006 Англия - Премьер-лига 19-й тур Портсмут3 : 1Шеффилд Юнайтед
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
24.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 3
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
09.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Шеффилд Юнайтед0 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Портсмут0 : 0
28.01.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Портсмут0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 5 : 1Портсмут
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Портсмут3 : 1
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Портсмут2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3166
2
Повышение
Бёрнли3161
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед3061
4
Плей-офф
Сандерленд3058
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3044
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3042
9 Бристоль Сити3042
10 Шеффилд Уэнсдей3042
11 Ковентри Сити3141
12 Уотфорд3041
13 Куинз Парк Рейнджерс3141
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3037
16 Оксфорд Юнайтед3137
17 Суонси Сити3034
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3030
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3027
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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