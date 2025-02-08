05:21 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 февраля
Свернуть список

Бенфика - Морейренсе 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 20:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Бенфика
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Морейренсе, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
61 Португалия пз Флорентину Луиш
17 Турция нп Керем Актюркоглу
21 Норвегия нп Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
40 Бразилия вр Кевин
26 Бразилия зщ Маракас
44 Бразилия зщ Marcelo
76 Португалия зщ Диниш Пинту
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
6 Португалия пз Рубен Рамуш
11 Бразилия пз Алан де Соуза
8 Португалия пз Иву Родригеш
80 Гана пз Лоуренс Офори
20 Португалия пз Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
95 Бразилия нп Гильерме Шеттине
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
30.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
14.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Бенфика3 : 0Морейренсе
03.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Морейренсе0 : 0Бенфика
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
15.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
07.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Бенфика
14.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
26.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Морейренсе
02.03.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
21.09.2019 Португалия - Примейра 6-й тур Морейренсе1 : 2Бенфика
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 3Бенфика
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Бенфика
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 1Бенфика
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Бенфика4 : 5
17.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Бенфика4 : 0
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Морейренсе1 : 2
24.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Морейренсе
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Морейренсе0 : 0
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 1 : 0Морейренсе
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Морейренсе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2044
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2040
5 Санта-Клара2035
6 Каза Пия2030
7 Витория Гимарайнш2029
8 Эшторил2027
9 Фамаликан2024
10 Риу Аве2024
11 Морейренсе2023
12 Жил Висенте2022
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС2018
16
Стыковая зона
Эштрела2017
17
Зона вылета
Фаренсе2015
18
Зона вылета
Боавишта2012

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close