Бенфика - Морейренсе 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 20:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Морейренсе, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|40
|вр
|Кевин
|26
|зщ
|Маракас
|44
|зщ
|Marcelo
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|11
|пз
|Алан де Соуза
|8
|пз
|Иву Родригеш
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|20
|пз
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|95
|нп
|Гильерме Шеттине
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 0
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|20
|44
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|20
|40
|5
|Санта-Клара
|20
|35
|6
|Каза Пия
|20
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|27
|9
|Фамаликан
|20
|24
|10
|Риу Аве
|20
|24
|11
|Морейренсе
|20
|23
|12
|Жил Висенте
|20
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12