Удинезе - Парма 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 21:45
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
01 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Парма, которое состоится 01 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Парма
Парма
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|28
|зщ
|Умар Соле
|11
|зщ
|Хассан Камара
|14
|пз
|Артюр Атта
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|7
|пз
|Алексис Санчес
|10
|нп
|Флорьян Товен
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Кристиан Киву
История личных встреч
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 3
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|08.04.2015
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2014
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|26.01.2014
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|26
|44
|7
|Фиорентина
|26
|42
|8
|Милан
|26
|41
|9
|Рома
|26
|40
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Монца
|26
|14