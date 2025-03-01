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Удинезе - Парма 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 21:45
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
01 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Удинезе
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Парма, которое состоится 01 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Парма
Парма
93 Италия вр Даниэле Паделли
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
28 Франция зщ Умар Соле
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
14 Франция пз Артюр Атта
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
7 Чили пз Алексис Санчес
10 Франция нп Флорьян Товен
31 Япония вр Дзион Судзуки
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
14 Италия зщ Эмануэле Валери
16 Бельгия пз Мандела Кейта
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
19 Швейцария пз Симон Зом
98 Румыния пз Деннис Ман
22 Италия нп Маттео Канчелльери
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Парма2 : 3Удинезе
21.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Парма2 : 2Удинезе
18.10.2020 Италия - Серия А 4-й тур Удинезе3 : 2Парма
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Парма2 : 0Удинезе
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Удинезе1 : 3Парма
19.01.2019 Италия - Серия А 20-й тур Удинезе1 : 2Парма
19.08.2018 Италия - Серия А 1-й тур Парма2 : 2Удинезе
08.04.2015 Италия - Серия А 24-й тур Парма1 : 0Удинезе
29.09.2014 Италия - Серия А 5-й тур Удинезе4 : 2Парма
26.01.2014 Италия - Серия А 21-й тур Парма1 : 0Удинезе
21.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 1Удинезе
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Удинезе3 : 0
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Удинезе
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Удинезе3 : 2
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Удинезе1 : 2
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Парма2 : 0
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Парма0 : 1
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Парма
31.01.2025 Италия — Серия А 23-й тур Парма1 : 3
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 3 : 2Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2657
2
Лига чемпионов
Наполи2656
3
Лига чемпионов
Аталанта2654
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2644
7 Фиорентина2642
8 Милан2641
9 Рома2640
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2625
16 Лечче2625
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2617
20
Зона вылета
Монца2614

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