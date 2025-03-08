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Бристоль Сити - Халл Сити 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Бристоль Сити
Халл Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Халл Сити, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Халл Сити1 : 1Бристоль Сити
22.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Бристоль Сити3 : 2Халл Сити
25.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Халл Сити1 : 1Бристоль Сити
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Бристоль Сити1 : 0Халл Сити
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Халл Сити2 : 1Бристоль Сити
30.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бристоль Сити5 : 0Халл Сити
11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Халл Сити2 : 2Бристоль Сити
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бристоль Сити2 : 1Халл Сити
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Халл Сити1 : 3Бристоль Сити
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Халл Сити1 : 1Бристоль Сити
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 0 : 2Бристоль Сити
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Бристоль Сити2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Бристоль Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Бристоль Сити2 : 0
09.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Бристоль Сити0 : 1
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Халл Сити2 : 0
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 0Халл Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 0 : 1Халл Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Халл Сити1 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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