Бристоль Сити - Халл Сити 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Халл Сити, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Рубен Селльес
|Рубен Селльес
История личных встреч
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 1
|22.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 2
|25.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 0
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|30.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|5 : 0
|11.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 2
|08.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 1
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 3
|05.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|04.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|0 : 2
|21.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 1
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|0 : 1
|04.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|2 : 0
|25.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 1
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|35
|76
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|35
|73
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|35
|71
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|35
|65
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|35
|53
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|35
|52
|7
|Бристоль Сити
|35
|52
|8
|Блэкберн Роверс
|35
|52
|9
|Мидлсбро
|35
|50
|10
|Уотфорд
|35
|49
|11
|Норвич Сити
|35
|48
|12
|Миллуолл
|35
|45
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|35
|45
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|44
|15
|Престон Норт Энд
|35
|43
|16
|Суонси Сити
|35
|41
|17
|Портсмут
|35
|39
|18
|Оксфорд Юнайтед
|35
|38
|19
|Халл Сити
|35
|36
|20
|Сток Сити
|35
|36
|21
|Кардифф Сити
|35
|36
| 22
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|31
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|35
|30
| 24
Зона вылета
|Дерби Каунти
|35
|29