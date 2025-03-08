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Дерби Каунти - Блэкберн Роверс 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Дерби Каунти
Блэкберн Роверс

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Блэкберн Роверс, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
09.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Блэкберн Роверс4 : 2Дерби Каунти
15.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Дерби Каунти
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Дерби Каунти1 : 2Блэкберн Роверс
16.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Дерби Каунти
26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Дерби Каунти0 : 4Блэкберн Роверс
08.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Дерби Каунти3 : 0Блэкберн Роверс
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Дерби Каунти
09.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Дерби Каунти
18.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Дерби Каунти0 : 0Блэкберн Роверс
28.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Дерби Каунти
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 0Дерби Каунти
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Дерби Каунти0 : 1
14.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 4 : 0Дерби Каунти
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Дерби Каунти0 : 0
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Дерби Каунти
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 3 : 0Блэкберн Роверс
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 2Блэкберн Роверс
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Блэкберн Роверс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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