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Легия - Ягеллония 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 20:15
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
13 Апреля 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 28-й тур
Легия
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Ягеллония, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
06.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Ягеллония1 : 1Легия
07.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Легия1 : 1Ягеллония
01.10.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Ягеллония2 : 0Легия
12.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Легия5 : 1Ягеллония
29.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Ягеллония2 : 5Легия
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Ягеллония2 : 2Легия
28.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Легия1 : 0Ягеллония
14.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Ягеллония1 : 1Легия
29.08.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Легия1 : 2Ягеллония
24.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 2-й тур Ягеллония0 : 0Легия
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Легия0 : 3
06.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур 1 : 2Легия
28.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Легия0 : 0
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 3 : 2Легия
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Легия2 : 0 ДВ
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Ягеллония
06.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Ягеллония1 : 1
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 1 : 0Ягеллония
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Ягеллония2 : 1
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 2 : 0Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2756
2
Квалификация Лиги конференций
Лех П2753
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2752
4 Погонь2747
5 Легия2744
6 Краковия2842
7 Гурник З2840
8 Мотор2740
9 ГКС Катовице2839
10 Корона2836
11 Видзев2836
12 Пяст2734
13 Радомяк2734
14 Заглембе Л2829
15 Пуща2826
16
Зона вылета
Шлёнск2825
17
Зона вылета
Сталь2724
18
Зона вылета
Лехия2724

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