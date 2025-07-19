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Александр Усик - Даниэль Дюбуа 20 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 18:30
Арена: Уэмбли Стэдиум (Лондон, Великобритания)
20 Июля 2025 года в 01:00 (+03:00) (+03:00). Профессиональный бокс 2025, Титульные бои
Александр Усик - Даниэль Дюбуа
Александр Усик
Даниэль Дюбуа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие любители единоборств, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между Александр Усик - Даниэль Дюбуа, которое состоится 20 Июля 2025 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Профессиональный бокс 2025, Титульные бои, Арена: Уэмбли Стэдиум (Лондон, Великобритания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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