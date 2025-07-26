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Спартак М - Балтика 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 14:00
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
26 Июля 2025 года в 15:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур
Спартак М
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Балтика, которое состоится 26 Июля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
25.04.2025 Россия — МФЛ 7-й тур Спартак М2 : 1Балтика
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М3 : 1Балтика
14.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь регионов) Балтика1 : 0Спартак М
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Балтика3 : 1Спартак М
25.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Балтика0 : 2Спартак М
31.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Спартак М2 : 1Балтика
29.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Спартак М3 : 2Балтика
30.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 23-й тур Балтика1 : 1Спартак М
08.07.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 8-й тур Спартак М3 : 0Балтика
13.09.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 27-й тур Спартак М4 : 1Балтика
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М1 : 0
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Спартак М1 : 0
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М4 : 1
11.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М2 : 1
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 2 : 3Спартак М
18.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Балтика
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Балтика1 : 1
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Балтика
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Балтика2 : 0
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 0 : 0Балтика
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Локомотив М13
3 Рубин13
4 Зенит13
5 Спартак М13
6 Крылья Советов11
7 Балтика11
8 Акрон11
9 Динамо М11
10 Оренбург11
11 ЦСКА11
12 Ростов10
13
Стыковая зона
Динамо Мх10
14
Стыковая зона
Ахмат10
15
Зона вылета
Сочи10
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород10

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