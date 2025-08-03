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Интер Майами - Некакса 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 01:00
03 Августа 2025 года в 02:00 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, 2-й тур
Интер Майами
Некакса

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Некакса, которое состоится 03 Августа 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами, США
Некакса
Агуаскальентес, Мексика
История личных встреч
31.07.2025 Кубок лиг MLS + MX 1-й тур Интер Майами2 : 1
27.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами0 : 0
20.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 5Интер Майами
17.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Интер Майами
13.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1
31.07.2025 Кубок лиг MLS + MX 1-й тур Некакса3 : 1
27.07.2025 Мексика — Лига МХ 3-й тур Некакса1 : 1
19.07.2025 Мексика — Лига МХ 2-й тур Некакса3 : 1
13.07.2025 Мексика — Лига МХ 1-й тур 3 : 1Некакса
12.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 1/4 финала. 2-й матч 2 : 2Некакса
Турнирная таблица
Кубок лиг MLS + MX
КомандаИО
1 УАНЛ Тигрес26
2 Масатлан26
3 Толука26
4 Коламбус Крю23
5 Пуэбла23
6 Лос-Анджелес23
7 Сиэтл Саундерс13
8 Портленд Тимберс13
9 Лос-Анджелес Гэлакси13
10 Хуарес13
11 Миннесота Юнайтед13
12 Некакса13
13 Пачука23
14 Цинциннати13
15 Колорадо Рэпидз13
16 Интер Майами13
17 Нью-Йорк Ред Буллз13
18 Реал Солт-Лейк13
19 УНАМ Пумас13
20 Клёб де Фут Монреаль23
21 Нью-Йорк Сити23
22 Америка10
23 Орландо Сити10
24 Монтеррей10
25 Атлас10
26 Сантос Лагуна10
27 Гвадалахара Чивас10
28 Сан-Диего20
29 Атланта Юнайтед10
30 Леон20
31 Тихуана10
32 Шарлотт10
33 Керетаро10
34 Атлетико Сан Луис10
35 Хьюстон Динамо20
36 Крус Асуль10
Лига МХ
КомандаИО
1 УАНЛ Тигрес26
2 Масатлан26
3 Толука26
4 Хуарес13
5 Некакса13
6 Пачука23
7 Пуэбла23
8 УНАМ Пумас13
9 Америка10
10 Монтеррей10
11 Атлас10
12 Сантос Лагуна10
13 Гвадалахара Чивас10
14 Леон20
15 Тихуана10
16 Керетаро10
17 Атлетико Сан Луис10
18 Крус Асуль10
MLS
КомандаИО
1 Сиэтл Саундерс13
2 Портленд Тимберс13
3 Лос-Анджелес Гэлакси13
4 Миннесота Юнайтед13
5 Коламбус Крю23
6 Цинциннати13
7 Колорадо Рэпидз13
8 Интер Майами13
9 Нью-Йорк Ред Буллз13
10 Лос-Анджелес23
11 Реал Солт-Лейк13
12 Клёб де Фут Монреаль23
13 Нью-Йорк Сити23
14 Орландо Сити10
15 Сан-Диего20
16 Атланта Юнайтед10
17 Шарлотт10
18 Хьюстон Динамо20

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