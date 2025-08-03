Интер Майами - Некакса 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 01:00
03 Августа 2025 года в 02:00 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Некакса, которое состоится 03 Августа 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами, США
Некакса
Агуаскальентес, Мексика
История личных встреч
|31.07.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|20.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 5
|17.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|13.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|31.07.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1-й тур
|3 : 1
|27.07.2025
|Мексика — Лига МХ
|3-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Мексика — Лига МХ
|2-й тур
|3 : 1
|13.07.2025
|Мексика — Лига МХ
|1-й тур
|3 : 1
|12.05.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. 1/4 финала. 2-й матч
|2 : 2
Турнирная таблица
Кубок лиг MLS + MX
|№
|Команда
|И
|О
|1
|УАНЛ Тигрес
|2
|6
|2
|Масатлан
|2
|6
|3
|Толука
|2
|6
|4
|Коламбус Крю
|2
|3
|5
|Пуэбла
|2
|3
|6
|Лос-Анджелес
|2
|3
|7
|Сиэтл Саундерс
|1
|3
|8
|Портленд Тимберс
|1
|3
|9
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|3
|10
|Хуарес
|1
|3
|11
|Миннесота Юнайтед
|1
|3
|12
|Некакса
|1
|3
|13
|Пачука
|2
|3
|14
|Цинциннати
|1
|3
|15
|Колорадо Рэпидз
|1
|3
|16
|Интер Майами
|1
|3
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|3
|18
|Реал Солт-Лейк
|1
|3
|19
|УНАМ Пумас
|1
|3
|20
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|3
|21
|Нью-Йорк Сити
|2
|3
|22
|Америка
|1
|0
|23
|Орландо Сити
|1
|0
|24
|Монтеррей
|1
|0
|25
|Атлас
|1
|0
|26
|Сантос Лагуна
|1
|0
|27
|Гвадалахара Чивас
|1
|0
|28
|Сан-Диего
|2
|0
|29
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|30
|Леон
|2
|0
|31
|Тихуана
|1
|0
|32
|Шарлотт
|1
|0
|33
|Керетаро
|1
|0
|34
|Атлетико Сан Луис
|1
|0
|35
|Хьюстон Динамо
|2
|0
|36
|Крус Асуль
|1
|0
Лига МХ
|№
|Команда
|И
|О
|1
|УАНЛ Тигрес
|2
|6
|2
|Масатлан
|2
|6
|3
|Толука
|2
|6
|4
|Хуарес
|1
|3
|5
|Некакса
|1
|3
|6
|Пачука
|2
|3
|7
|Пуэбла
|2
|3
|8
|УНАМ Пумас
|1
|3
|9
|Америка
|1
|0
|10
|Монтеррей
|1
|0
|11
|Атлас
|1
|0
|12
|Сантос Лагуна
|1
|0
|13
|Гвадалахара Чивас
|1
|0
|14
|Леон
|2
|0
|15
|Тихуана
|1
|0
|16
|Керетаро
|1
|0
|17
|Атлетико Сан Луис
|1
|0
|18
|Крус Асуль
|1
|0
MLS
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сиэтл Саундерс
|1
|3
|2
|Портленд Тимберс
|1
|3
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|3
|4
|Миннесота Юнайтед
|1
|3
|5
|Коламбус Крю
|2
|3
|6
|Цинциннати
|1
|3
|7
|Колорадо Рэпидз
|1
|3
|8
|Интер Майами
|1
|3
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|3
|10
|Лос-Анджелес
|2
|3
|11
|Реал Солт-Лейк
|1
|3
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|3
|13
|Нью-Йорк Сити
|2
|3
|14
|Орландо Сити
|1
|0
|15
|Сан-Диего
|2
|0
|16
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|17
|Шарлотт
|1
|0
|18
|Хьюстон Динамо
|2
|0