Монца - Фрозиноне 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 18:00
17 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Монца
Фрозиноне

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Фрозиноне, которое состоится 17 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Фрозиноне
Фрозиноне
История личных встреч
19.05.2024Италия - Серия А37-й турМонца0 : 1Фрозиноне
06.01.2024Италия - Серия А19-й турФрозиноне2 : 3Монца
07.08.2022Кубок Италии1-й раундМонца3 : 2Фрозиноне
25.04.2022Италия - Серия BСерия B. 36-й турФрозиноне4 : 1Монца
11.12.2021Италия - Серия BСерия B. 17-й турМонца3 : 2Фрозиноне
02.03.2021Италия - Серия BСерия B. 26-й турФрозиноне2 : 2Монца
07.11.2020Италия - Серия BСерия B. 7-й турМонца2 : 0Фрозиноне
12.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Монца2 : 2
24.05.2025Италия — Серия А38-й тур2 : 0Монца
18.05.2025Италия — Серия А37-й турМонца1 : 3
11.05.2025Италия — Серия А36-й тур1 : 2Монца
04.05.2025Италия — Серия А35-й турМонца0 : 4
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й тур0 : 1Фрозиноне
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й тур2 : 0Фрозиноне
04.05.2025Италия — Серия BСерия В. 37-й турФрозиноне1 : 1
01.05.2025Италия — Серия BСерия В. 36-й тур1 : 0Фрозиноне
25.04.2025Италия — Серия BСерия В. 35-й турФрозиноне2 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

