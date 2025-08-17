Монца - Фрозиноне 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 18:00
17 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Фрозиноне, которое состоится 17 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
История личных встреч
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 3
|07.08.2022
|Кубок Италии
|1-й раунд
|3 : 2
|25.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|4 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|3 : 2
|02.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|2 : 2
|07.11.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|2 : 0
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|04.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 4
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
|01.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 35-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
1/32 финала
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|16.08
| Кремонезе
Палермо
|16.08
| Монца
Фрозиноне
|17.08
| Парма
Пескара
|17.08
| Чезена
Пиза
|17.08
| Милан
Бари
|17.08
| Аудаче Чериньола
Верона
|18.08
| Специя
Сампдория
|18.08
| Удинезе
Каррарезе
|18.08
| Торино
Модена
|18.08