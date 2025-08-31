01:29 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 31 августа
Свернуть список

Окжетпес - Кайрат 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 13:00
31 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Окжетпес
Кайрат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Кайрат, которое состоится 31 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
24.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Кайрат1 : 2Окжетпес
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Окжетпес0 : 1Кайрат
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Кайрат2 : 1Окжетпес
27.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Окжетпес3 : 3Кайрат
11.03.2020 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайрат5 : 0Окжетпес
25.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Кайрат0 : 1Окжетпес
16.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Окжетпес1 : 2Кайрат
06.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Кайрат4 : 1Окжетпес
13.08.2017 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Окжетпес0 : 1Кайрат
14.05.2017 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Окжетпес2 : 3Кайрат
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Окжетпес
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Окжетпес3 : 2 Т
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Окжетпес1 : 1
25.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Окжетпес
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Окжетпес1 : 0
26.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Кайрат0 : 0 3 : 2
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 0Кайрат
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Кайрат2 : 3
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0 3 : 4Кайрат
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Кайрат1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана2146
2
Квалификация Лиги конференций
Тобол2044
3
Квалификация Лиги конференций
Кайрат2043
4 Актобе2139
5 Елимай2238
6 Окжетпес2132
7 Женис2131
8 Ордабасы2128
9 Кызыл-Жар2221
10 Жетысу2220
11 Кайсар2219
12 Улытау2117
13
Зона вылета
Туран2215
14
Зона вылета
Атырау2212

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close