Окжетпес - Кайрат 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 13:00
31 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Кайрат, которое состоится 31 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|24.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|27.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 3
|11.03.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|5 : 0
|25.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|16.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|06.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|13.08.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|14.05.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2 Т
|02.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|25.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|19.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0 3 : 2
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|16.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 3 : 4
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|21
|46
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|20
|44
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|20
|43
|4
|Актобе
|21
|39
|5
|Елимай
|22
|38
|6
|Окжетпес
|21
|32
|7
|Женис
|21
|31
|8
|Ордабасы
|21
|28
|9
|Кызыл-Жар
|22
|21
|10
|Жетысу
|22
|20
|11
|Кайсар
|22
|19
|12
|Улытау
|21
|17
| 13
Зона вылета
|Туран
|22
|15
| 14
Зона вылета
|Атырау
|22
|12