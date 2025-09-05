05:32 ()
Сенегал - Судан 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 21:00
05 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа B. 7-й тур
Сенегал
Судан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Судан, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа B. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал
Судан
История личных встреч
22.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 5-й тур Судан0 : 0Сенегал
27.07.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Сенегал
24.07.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Сенегал
07.07.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Сенегал1 : 0
04.07.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Сенегал0 : 0
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 3Сенегал
25.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 6-й тур Судан1 : 1
22.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 5-й тур Судан0 : 0Сенегал
13.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Судан
11.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 4-й тур 0 : 3Судан
06.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 3-й тур 0 : 2Судан
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет616
2 Буркина-Фасо611
3 Сьерра-Леоне68
4 Эфиопия66
5 Гвинея-Бисау66
6 Джибути61
Группа B
КомандаИО
1 ДР Конго613
2 Сенегал612
3 Судан612
4 Того64
5 Южный Судан63
6 Мавритания62
Группа C
КомандаИО
1 ЮАР613
2 Руанда68
3 Бенин68
4 Нигерия67
5 Лесото66
6 Зимбабве64
Группа D
КомандаИО
1 Кабо-Верде613
2 Камерун612
3 Ливия68
4 Ангола67
5 Маврикий65
6 Эсватини62
Группа E
КомандаИО
1 Марокко515
2 Танзания59
3 Замбия56
4 Нигер46
5 Эритрея00
6 Конго50
Группа F
КомандаИО
1 Габон718
2 Кот-д'Ивуар616
3 Бурунди610
4 Кения66
5 Гамбия64
6 Сейшелы70
Группа G
КомандаИО
1 Алжир615
2 Мозамбик612
3 Ботсвана69
4 Уганда69
5 Гвинея67
6 Сомали61
Группа H
КомандаИО
1 Тунис616
2 Намибия612
3 Либерия610
4 Экваториальная Гвинея67
5 Малави66
6 Сан-Томе и Принсипи60
Группа I
КомандаИО
1 Гана716
2 Коморские острова612
3 Мадагаскар610
4 Мали69
5 ЦАР65
6 Чад71

