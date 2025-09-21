Интер М - Сассуоло 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
21 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Сассуоло, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|4 : 2
|08.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 3
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 4
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 3
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|5 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Милан
|3
|6
|7
|Рома
|3
|6
|8
|Аталанта
|3
|5
|9
|Комо
|3
|4
|10
|Торино
|3
|4
|11
|Сассуоло
|3
|3
|12
|Интер М
|3
|3
|13
|Болонья
|3
|3
|14
|Лацио
|3
|3
|15
|Дженоа
|3
|2
|16
|Фиорентина
|3
|2
|17
|Верона
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Пиза
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Парма
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1