Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Интер М - Сассуоло 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
21 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Интер М
Сассуоло

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Сассуоло, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ИталияФабио Гроссо
История личных встреч
04.05.2024Италия - Серия А35-й турСассуоло1 : 0Интер М
27.09.2023Италия - Серия А6-й турИнтер М1 : 2Сассуоло
13.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турИнтер М4 : 2Сассуоло
08.10.2022Италия - Серия АСерия А. 9-й турСассуоло1 : 2Интер М
20.02.2022Италия - Серия А26-й турИнтер М0 : 2Сассуоло
02.10.2021Италия - Серия А7-й турСассуоло1 : 2Интер М
07.04.2021Италия - Серия А28-й турИнтер М2 : 1Сассуоло
28.11.2020Италия - Серия А9-й турСассуоло0 : 3Интер М
24.06.2020Италия - Серия А27-й турИнтер М3 : 3Сассуоло
20.10.2019Италия - Серия А8-й турСассуоло3 : 4Интер М
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 2Интер М
13.09.2025Италия — Серия А3-й тур4 : 3Интер М
31.08.2025Италия — Серия А2-й турИнтер М1 : 2
25.08.2025Италия — Серия А1-й турИнтер М5 : 0
16.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Интер М2 : 0
14.09.2025Италия — Серия А3-й турСассуоло1 : 0
29.08.2025Италия — Серия А2-й тур3 : 2Сассуоло
23.08.2025Италия — Серия А1-й турСассуоло0 : 2
15.08.2025Кубок Италии1/32 финалаСассуоло1 : 0
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й турСассуоло0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Кремонезе37
4
Лига чемпионов
Кальяри47
5
Лига Европы
Удинезе37
6
Лига конференций
Милан36
7 Рома36
8 Аталанта35
9 Комо34
10 Торино34
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Болонья33
14 Лацио33
15 Дженоа32
16 Фиорентина32
17 Верона32
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Парма31
20
Зона вылета
Лечче41

