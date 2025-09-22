22:49 ()
Шахтёр - Заря 22 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-09-2025 17:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
22 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Шахтёр
Заря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Заря, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Заря
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
09.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Заря0 : 0Шахтёр
10.11.2024 Украина — Премьер-лига 13-й тур Шахтёр3 : 1Заря
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Шахтёр1 : 0Заря
22.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур Шахтёр2 : 1Заря
18.04.2024 Украина - Премьер-лига 10-й тур Заря1 : 3Шахтёр
24.05.2023 Украина - Премьер-лига 28-й тур Заря0 : 3Шахтёр
13.11.2022 Украина - Премьер-лига 13-й тур Шахтёр2 : 2Заря
15.10.2021 Украина - Премьер-лига 11-й тур Шахтёр6 : 1Заря
28.02.2021 Украина - Премьер-лига 16-й тур Шахтёр0 : 1Заря
20.09.2020 Украина - Премьер-лига 3-й тур Заря2 : 2Шахтёр
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Шахтёр
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Шахтёр2 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2 ДВШахтёр
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Шахтёр1 : 1
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Шахтёр
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Заря1 : 3
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 1 : 4Заря
18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Заря2 : 3
11.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Заря2 : 1
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Заря0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Колос614
2
Лига конференций
Динамо К513
3
Лига конференций
Кривбасс612
4 Металлист 1925611
5 Шахтёр511
6 ЛНЗ Черкассы610
7 Полесье69
8 Оболонь-Бровар58
9 Верес67
10 Заря57
11 Кудровка67
12 Карпаты54
13
Стыковая зона
Полтава64
14
Стыковая зона
Эпицентр63
15
Зона вылета
Александрия53
16
Зона вылета
Рух В63

Отзывы и комментарии к матчу

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
