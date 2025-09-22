Шахтёр - Заря 22 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-09-2025 17:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
22 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Заря, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Заря
Главные тренеры
|Арда Туран
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|09.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|22.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|18.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 3
|24.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|13.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|15.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|28.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 4
|18.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|11.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Колос
|6
|14
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|5
|13
| 3
Лига конференций
|Кривбасс
|6
|12
|4
|Металлист 1925
|6
|11
|5
|Шахтёр
|5
|11
|6
|ЛНЗ Черкассы
|6
|10
|7
|Полесье
|6
|9
|8
|Оболонь-Бровар
|5
|8
|9
|Верес
|6
|7
|10
|Заря
|5
|7
|11
|Кудровка
|6
|7
|12
|Карпаты
|5
|4
| 13
Стыковая зона
|Полтава
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Александрия
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Рух В
|6
|3