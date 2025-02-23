«Ливерпуль» может купить защитника «Валенсии» Москеру за 20 млн евро

Дата публикации: 23-02-2025 01:44

«El Nacional» информирует, что «Ливерпуль» заинтересован в услугах Кристиана Москеры, принадлежащего «Валенсии».



Будущее Вирджила ван Дейка в английской команде до сих пор неизвестно. В связи с этим и с учетом не самого убедительного выступления других защитников в клубе активно ищут усиление в линию обороны. За Москеру «мерсисайдцы» готовы заплатить не более 20 млн евро.



С «Валенсией» футболиста связывает трудовой договор со сроком действия до июня 2026 года. В сезоне 2024/25 Кристиан выходил на поле в составе испанской команды в 27 матчах и сумел отличиться 1 раз.



Рыночный ценник на 20-летнего центрального защитника равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).



«Ливерпуль» после 25 туров уверенно лидирует в АПЛ, имея в своем активе 60 очков.