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Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью высказался о поражении от "Рейнджерс"

Дата публикации: 14-03-2025 17:32

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью высказался о поражении от "Рейнджерс" (2:0, пен. — 2:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы должны были выигрывать в основное или хотя бы дополнительное время. Поздравляю "Рейнджерс", но считаю, что моя команда заслуживает большего — как от меня, так и от болельщиков. Мне жаль, особенно за ребят, но я горжусь каждым из них", — приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.

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