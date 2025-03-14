Дата публикации: 14-03-2025 17:32

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью высказался о поражении от "Рейнджерс" (2:0, пен. — 2:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы должны были выигрывать в основное или хотя бы дополнительное время. Поздравляю "Рейнджерс", но считаю, что моя команда заслуживает большего — как от меня, так и от болельщиков. Мне жаль, особенно за ребят, но я горжусь каждым из них", — приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.