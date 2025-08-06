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Источник: Кунде продлит контракт с «Барселоной»

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

«Барселона» работает над продлением контракта с Жулем Кунде. Новое соглашение игрока сборной Франции с каталонской командой находится на финальной стадии оформления.

Как стало известно из сообщений спортивного журналиста Фабрицио Романо, все юридические аспекты договора согласованы, и сторонам предстоит лишь урегулировать последние детали. Ожидается, что новый договор, рассчитанный до лета 2030 года, будет подписан в самое ближайшее время.

Кунде защищает цвета «Барсы» с 2022 года. По ходу сезона-24/25 правый защитник был задействован в 53 встречах (4 забитых мяча и 8 результативных пасов).

Рыночный ценник на 26-летнего француза равняется 65 млн евро.

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