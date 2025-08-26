Бельтран принял финальное решение по ЦСКА

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

Как сообщает итальянская пресса, Лукас Бельтран не станет игроком ПФК ЦСКА (Москва).



Рассматривавший некоторое время предложение «армейцев» аргентинский нападающий в итоге предпочел отказаться от перехода в российский клуб. Этим летом он также не захотел менять Серию А на чемпионат Бразилии, где его хотели видеть боссы «Фламенго».



Примечательно, что ранее наставник «виолы» Стефано Пиоли подтвердил скорое расставание с игроком, который не был заявлен на стартовый тур итальянского первенства против «Кальяри» (1:1). Команда из Флоренции была готова отпустить 24-летнего футболиста за 12 миллионов евро.



В прошедшем сезоне Бельтран отыграл в 33 поединках, отличившись 5 забитыми мячами и таким же количеством результативных передач. Его контракт с «Фиорентиной» в силе до лета 2028 года.



Источник – «Tuttomercatoweb».