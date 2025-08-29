"Лечче" - "Милан". Прогноз на матч серии А 29 августа

Дата публикации: 29-08-2025 10:47

«Милан» подходит ко второму туру Серии А в непростом положении. Старт сезона вышел крайне болезненным: «россонери» неожиданно проиграли на «Сан-Сиро» новичку элитного дивизиона «Кремонезе» (1:2). Болельщики, ждавшие от команды Массимилиано Аллегри яркого и убедительного начала, получили тревожный сигнал о том, что проблем у клуба куда больше, чем казалось летом.

Теперь «Милан» отправляется в гости к «Лечче». Хозяева в прошлом сезоне до последнего боролись за выживание и сумели спастись лишь благодаря победам в двух заключительных турах, заняв 17-е место. При этом руководство клуба решилось на перестановку: Марко Джампаоло, который в ходе сезона вытянул «Лечче» из зоны вылета, был отправлен в отставку. На его место пригласили Эусебио ди Франческо, который ранее работал в «Венеции» и не сумел сохранить ее в Серии А. Новый чемпионат «Лечче» начал с нулевой ничьей против «Дженоа», сыграв строго от обороны и не рискуя впереди.

У «Милана» кадровая ситуация осложняется травмами. В матче против «Кремонезе» повреждение получил новичок клуба Ардон Яшари, а также выбыл один из лидеров атаки Рафаэл Леан. Для Аллегри это серьезный удар, ведь именно Леан во многом создавал остроту у ворот соперников в прошлом сезоне. Теперь же тренеру придется искать альтернативные решения в атаке, где особая нагрузка ляжет на плечи опытных игроков.

Историческая статистика тоже не в пользу «Лечче». Последний раз «джаллоросси» побеждали «Милан» еще в 2006 году. С тех пор они лишь изредка цепляли ничейные результаты, а в прошлом сезоне даже имея комфортное преимущество в два мяча дома, все равно уступили более титулованному сопернику. Всего же в истории противостояний «Лечче» сумел обыграть «Милан» лишь дважды.

Поражение в стартовом туре уже стало тревожным звонком для Аллегри. Болельщики задают вопросы о готовности команды и о качестве летней подготовки. Поэтому настрой «Милана» на выезд в Лечче будет запредельным: вторую осечку подряд «россонери» себе позволить не могут.

Прогноз: гости постараются взять три очка во что бы то ни стало, даже несмотря на потери в составе. «Лечче» традиционно непросто играет против команд из верхней части таблицы, а «Милан» должен использовать свое преимущество в классе. Можно рассмотреть ставку на победу «Милана» с коэффициентом до 1.75. Дополнительный вариант — тотал больше 2.5 голов (коэффициент до 2.08), ведь в семи из последних восьми очных матчей этих клубов пробивался «верх».