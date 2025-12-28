«Милан» устроил разгром «Вероне» в 17-м туре чемпионата Италии

Дата публикации: 28-12-2025 17:30

В 17-м туре итальянской Серии А сезона-2025/2026 состоялся яркий поединок между Миланом и Вероной. Матч проходил на знаменитом стадионе Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) в Милане, где трибуны поддерживали хозяев поля. Главным арбитром встречи был Микаэль Фаббри. В этом матче Милан уверенно переиграл соперника, одержав победу с результатом 3:0.

Счёт на первой добавленной минуте к первому тайму открыл Кристиан Пулишич, представляющий сборную США, подарив своей команде важное преимущество ещё до перерыва. Уже во втором тайме, на 48-й минуте, французский нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который заработал сам, а спустя всего несколько минут ему удалось оформить дубль, забив свой второй мяч на 53-й минуте. Эти два мяча стали для него дебютными в чемпионате Италии, что принесло форварду особую радость и поддержку со стороны болельщиков.

После убедительной победы Милан по-прежнему удерживает лидерскую позицию в таблице Серии А – команда набрала 35 очков после 16 сыгранных туров. Верона же имеет только 12 очков и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. Следующие матчи обеих команд обещают быть не менее интересными, ведь борьба за очки и позиции в таблице продолжается.