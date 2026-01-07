Сульшер согласен возглавить «Манчестер Юнайтед» без зарплаты

Дата публикации: 07-01-2026 12:17

Норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер проявляет большой интерес к возвращению на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», правда, на этот раз - в статусе временного наставника команды. Как сообщается в социальных сетях изданием Indykaila News, специалист настолько стремится прийти на помощь своему бывшему клубу, что готов работать до конца нынешнего сезона абсолютно бесплатно - без заработной платы и других вознаграждений.

Напомним, что Сульшер уже возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 2018 по 2021 год, и для многих болельщиков его возвращение стало бы важным событием. В настоящее время руководство клуба продолжает рассматривать различные кандидатуры на вакантную должность главного тренера, не спешит принимать финальное решение и тщательно оценивает все возможные варианты развития ситуации.

На этой неделе функции главного тренера клуба временно взял на себя Даррен Флетчер, который будет руководить командой до назначения нового специалиста. Ранее, 5 января, «Манчестер Юнайтед» официально сообщил об увольнении португальца Рубена Аморима. Он работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года, но результаты и ситуация внутри клуба вынудили руководство пойти на такие изменения.