Гашек выразил поддержку фанатам, сдавшим билеты на ЧМ по футболу в знак протеста против политики США

Дата публикации: 14-01-2026 11:51

Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек выразил критическую позицию по поводу проведения крупнейших международных турниров на территории США. По его мнению, американская внешняя политика слишком агрессивна, и это делает страну неподходящим местом для подобных событий. Как стало известно ранее, порядка 17 тысяч болельщиков приняли решение отказаться от посещения чемпионата мира по футболу, который должен состояться с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах - Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Главная причина массового отказа, со слов фанатов, заключается именно в несогласии с действиями США на внешнеполитической арене.

Гашек высказался в социальных сетях, отметив, что такого количества отменённых билетов недостаточно для выражения гражданской позиции. Он подчеркнул, что государства, где демократия слабеет, а насилие и репрессии усиливаются, не уважающие международные законы, не должны быть выбраны в качестве хозяев чемпионата мира по футболу или Олимпийских игр. По мнению Гашека, важно обращать внимание не только на спортивную составляющую, но и на моральные и этические нормы страны-организатора.