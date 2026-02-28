Мануэль Нойер поделился мнением о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 28-02-2026 18:35

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился своим мнением о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Теперь у нас была возможность внимательно проанализировать игры, в том числе матч «Аталанты» против дортмундской «Боруссии». «Боруссия» - это наш соперник в Бундеслиге, а «Аталанта» будет противником в Лиге чемпионов. Мы заметили, насколько уверенно они выступают на домашнем поле. Впечатляет, как команда использует свои возможности, добиваясь больших результатов из ограниченных ресурсов. Я считаю, что в подходящий для них день они способны на многое и могут показать действительно мощную игру. Поэтому здорово, что первый поединок состоится в Бергамо — после этого мы сможем понять уровень их сил. Мы с большим нетерпением ждем встречи на международной арене», — отметил Нойер, слова которого приводит официальный сайт клуба.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Аталантой». Ответные встречи состоятся 11 и 18 марта, что несомненно обещает зрителям захватывающие моменты и упорную борьбу между двумя сильными командами.