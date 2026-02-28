Николо Скира раскрыл подробности будущего Поля Погба

Дата публикации: 28-02-2026 18:36

Центральный полузащитник «Монако» Поль Погба может сменить клуб, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 32-летний француз может покинуть команду уже в ближайшее летнее трансферное окно.

Погба перешёл в «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. За текущий сезон футболист провёл всего три игры в чемпионате Франции и не сумел отличиться результативными действиями. С декабря он не принимает участия в матчах из-за травмы икроножной мышцы.

Согласно инсайду, клуб может рассмотреть варианты с продажей Погба, учитывая его ограниченную игровую практику и физическое состояние. В то же время сам игрок, возможно, будет стремиться найти новую команду, где сможет получить больше игрового времени и восстановить свою форму. Летнее трансферное окно станет ключевым периодом для переговоров об его будущем.