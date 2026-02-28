«Арсенал» намерен приобрести Гордона у «Ньюкасла» за €85,5 млн

Дата публикации: 28-02-2026 18:38

Футбольный клуб «Арсенал» планирует приобрести крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона за сумму в £75 млн (€85,5 млн). Об этом сообщает британское издание The Sun.

Согласно информации источника, «канониры» обходят по интересу такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 25-летнего вингера. Переход Гордона в лондонскую команду может привести к тому, что один из текущих нападающих «Арсенала» — Габриэл Мартинелли — покинет клуб.

Энтони Гордон является игроком «Ньюкасла» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав пять результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €60 млн.

Стоит отметить, что такой крупный трансфер может значительно усилить атаку «Арсенала», учитывая яркую игру Гордона и его способность действовать на флангах. Игрок отличается высокой скоростью, техникой и умением создавать голевые моменты, что делает его ценным приобретением для лондонского клуба. Если сделка состоится, она станет одним из самых значимых трансферов в текущем трансферном периоде.