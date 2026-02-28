Месси на следующей неделе проведет встречу с Трампом в Белом доме

Дата публикации: 28-02-2026 18:39

Футбольный клуб "Интер Майами" стал победителем плей-офф МЛС и теперь готовится к официальной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Согласно информации издания The Athletic, эта встреча запланирована на следующую неделю. Для нападающего Лионеля Месси это будет первый визит в Белый дом, а также первая личная встреча с Трампом.

Представитель Лионеля Месси пока не подтвердил участие футболиста в этой встрече, однако сама поездка запланирована на период перед матчем с командой "Ди Си Юнайтед", который состоится в субботу, 7 марта.

Если Месси действительно посетит Белый дом, это будет его дебют в качестве игрока "Интер Майами" на таком уровне. Напомним, что Месси — рекордсмен по количеству "Золотых мячей", обладатель восьми престижных наград. В январе 2025 года он получил приглашение на церемонию вручения президентской медали Свободы от бывшего президента Джо Байдена, но не смог тогда посетить мероприятие.

В ноябре 2025 года клуб "Интер Майами" впервые выиграл Кубок МЛС, одержав победу над "Ванкувером". Это стало историческим достижением для клуба с момента его основания и присоединения к лиге в 2020 году. Лионель Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года и с тех пор играет ключевую роль в составе команды.