Дата публикации: 28-02-2026 18:40

«Манчестер Сити» внимательно отслеживает ситуацию с контрактом флангового нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. В клубе из Манчестера рассчитывают убедить бразильского футболиста перейти к ним и активно ведут переговоры. Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, английский клуб может предложить Винисиусу выгодные условия контракта, которые «Реал» из-за действующего потолка зарплат не в силах предоставить. Отмечается, что «горожане» намерены подтолкнуть вингера отказаться от продления нынешнего соглашения с «королевским клубом», которое действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне Винисиус уже сыграл 37 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав 11 голевых передач. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро, что делает его одним из самых ценных футболистов Европы.

Таким образом, «Манчестер Сити» видит в Винисиусе важное усиление атаки и планирует использовать финансовые возможности клуба, чтобы заполучить талантливого бразильца, чей потенциал и результаты впечатляют европейских грантов.