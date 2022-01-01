Манчестер Сити - Челси 15 Января прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
15 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Челси, которое состоится 15 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Томас Тухель
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
|29.05.2021
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 2
|17.04.2021
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|03.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 3
|25.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 1
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 1
|24.02.2019
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 3 : 4
|10.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|6 : 0
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 0