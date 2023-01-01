Арсенал - Манчестер Юнайтед 22 Января прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
22 Января 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 22 Января 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Микель Артета
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|04.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 1
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|3 : 1
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|3 : 2
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|30.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 0
|25.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
Текстовая трансляция
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О том, что тренер должен противостоять своим футболистам, тен Хаг рассуждал уже в 13 лет. И дискутировал на эту тему аж с Йоханом Круиффом. 13-летний тен Хаг рассказывал Круиффу, как тренировать. Вирусный ролик из 1984 года0'У Троссарда есть серьёзное преимущество перед Мудриком. «Арсенал» нашёл замену Мудрику. В разы дешевле и не хуже0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|13
|3
|3
|50-20
|42
|73.7
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|65.0
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|19
|12
|3
|4
|30-22
|39
|68.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|55.0
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|54.4
|7
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|51.7
|8
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|50.9
|9
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|50.9
|10
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|48.3
|11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|46.7
|12
|Кристал Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|40.0
|13
|Ноттингем Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|35.0
|14
|Лестер Сити
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|30.0
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|30.0
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|31.5
|17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|29.8
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|28.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|25.0
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|25.0