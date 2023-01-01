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Арсенал - Манчестер Юнайтед 22 Января прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
22 Января 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
Арсенал
Манчестер Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 22 Января 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Лондон
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      НидерландыЭрик тен Хаг
      История личных встреч
      04.09.2022 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Юнайтед3 : 1Арсенал
      23.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 34 Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
      02.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 14 Манчестер Юнайтед3 : 2Арсенал
      30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал0 : 0Манчестер Юнайтед
      01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
      01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
      30.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
      10.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
      25.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал1 : 3Манчестер Юнайтед
      05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Юнайтед2 : 2Арсенал
      Текстовая трансляция
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      О том, что тренер должен противостоять своим футболистам, тен Хаг рассуждал уже в 13 лет. И дискутировал на эту тему аж с Йоханом Круиффом. 13-летний тен Хаг рассказывал Круиффу, как тренировать. Вирусный ролик из 1984 года0'У Троссарда есть серьёзное преимущество перед Мудриком. «Арсенал» нашёл замену Мудрику. В разы дешевле и не хуже0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал18 15 2 1 42-14 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити19 13 3 3 50-20 42 73.7
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед20 10 9 1 33-11 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед19 12 3 4 30-22 39 68.4
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур20 10 3 7 39-31 33 55.0
      6 Брайтон энд Хоув Альбион19 9 4 6 37-27 31 54.4
      7 Фулхэм20 9 4 7 32-29 31 51.7
      8 Ливерпуль19 8 5 6 34-25 29 50.9
      9 Брентфорд19 7 8 4 32-28 29 50.9
      10 Челси20 8 5 7 22-21 29 48.3
      11 Астон Вилла20 8 4 8 23-27 28 46.7
      12 Кристал Пэлас20 6 6 8 18-27 24 40.0
      13 Ноттингем Форест20 5 6 9 16-35 21 35.0
      14 Лестер Сити20 5 3 12 28-35 18 30.0
      15 Вест Хэм Юнайтед20 5 3 12 17-25 18 30.0
      16 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
      17 Вулверхэмптон19 4 5 10 12-27 17 29.8
      18
      Зона вылета
      		Борнмут20 4 5 11 19-42 17 28.3
      19
      Зона вылета
      		Эвертон20 3 6 11 15-28 15 25.0
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон20 4 3 13 17-35 15 25.0

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