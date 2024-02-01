00:10 ()
Свернуть список

Литва - Гибралтар 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Дарюс и Гиренас (Каунас, Литва), вместимость: 9180
26 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
Литва
Гибралтар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Гибралтар, которое состоится 26 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дарюс и Гиренас (Каунас, Литва). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва
Гибралтар
Главные тренеры
Литва Вальдас Вацлавич Иванаускас
Литва Эдгарас Янкаускас
Литва Эдгарас Янкаускас
Уругвай Хулио Сесар Рибас
История личных встреч
21.03.2024 Лига наций УЕФА Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч Гибралтар0 : 1Литва
21.03.2024 Лига наций УЕФА Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч Гибралтар0 : 1Литва
19.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Литва
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 9-й тур 2 : 0Литва
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 8-й тур Литва2 : 2
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 7-й тур 0 : 2Литва
21.03.2024 Лига наций УЕФА Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч Гибралтар0 : 1Литва
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 10-й тур Гибралтар0 : 6
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 9-й тур 14 : 0Гибралтар
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 8-й тур Гибралтар0 : 4
11.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Гибралтар
Турнирная таблица
Лига A. 1/2 финала
Нидерланды
Хорватия
2 : 4 ДВ
Испания
Италия
2 : 1
Лига A. За 3-е место
Нидерланды
Италия
2 : 3
Лига A. Финал
Хорватия
Испания
0 : 0 4 : 5
Лига C. Плей-офф за право остаться
Команда12
Гибралтар
Литва
0 : 1 26.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close